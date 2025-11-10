'Trump'ın sözleri çarpıtıldı' iddiası sonra BBC Genel Müdürü ve Haber Direktörü istifa etti

BBC Genel Müdürü Davie, istifasını açıkladığı mesajında, 20 yılın ardından BBC'den ayrılmaya karar verdiğini, bunun tamamen kendi kararı olduğunu dile getirerek, "Bazı hatalar yapıldı ve Genel Müdür olarak tüm sorumluluğu almam gerekli" dedi.

BBC News direktörü Turness ise Panorama programıyla ilgili tartışmaların "BBC'ye zarar verir noktaya geldiğini" söyleyerek, "Hatalar yapılmış olsa da BBC News kurumunun taraflı olduğu suçlamalarının yanlış olduğu konusunda net olmak istiyorum" dedi.

6 Ocak 2021'de Washington DC'de ABD Kongresi'ndeki eylemleri anlatan ve geçen yıl BBC'nin Panorama programında yayınlanan belgeselde Trump'ın sözleri yayınlanmıştı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Trump eylemlerden önce yaptığı açıklamada, "Kongre binasına gideceğiz, cesur senatörlerimize ve kongre üyelerimize sesleneceğiz" demişti.



Panorama'da ise Trump'ın konuşmasından farklı bölümler birleştirilerek, Trump'ın "Kongre binasına gideceğiz. Sizinle olacağım. Ve savaşacağız. Tüm gücümüzle..." dediği yansıtılmıştı.

Konuşmasının birleştirilen kısımları arasında 50 dakikadan fazla süre olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuşmasındaki "Tüm gücümüzle [savaşacağız]" kısmını ise Trump aslında ABD seçimlerinde "hile yapıldığı" iddialarıyla ilgili söylemişti.