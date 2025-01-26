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Trump'ın teklifine Hamas'tan yanıt: Kesinlikle reddediyoruz

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den Arap ülkelerine sürgün edilmesine ilişkin teklife " "Halkımız topraklarından çıkarılması ya da sürülmesine yönelik her türlü planı kesinlikle reddediyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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Trump'ın teklifine Hamas'tan yanıt: Kesinlikle reddediyoruz
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri başta olmak üzere özellikle Mısır ve Ürdün'den de Trump'ın sürgün teklifini reddetme konusunda kararlı tutumlarını teyit etmeleri istendi.

Açıklamada "Faşist Siyonist işgal ordusu tarafından kendilerine karşı uygulanan modern zamanların en iğrenç soykırımı karşısında dimdik duran ve Gazze'nin kuzeyinden göçe zorlanmalarına karşın bu suça teslim olmayı reddeden halkımız topraklarından çıkarılması ya da sürülmesine yönelik her türlü planı kesinlikle reddediyor." denildi. 

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuşmuştu.

Trump'ın çağrısına ilişkin Mısır ve Ürdün'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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