Trump’ın Teksas mitinginde protesto: Konuşması defalarca bölündü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Teksas eyaletinin San Antonio kentinde düzenlenen mitingine protestolar damga vurdu. Cumhuriyetçi Senato adayı Ken Paxton’a destek vermek için düzenlenen etkinlikte Trump’ın konuşması, protestocular tarafından defalarca bölündü.

Protestocular peş peşe sözünü kesti

Trump konuşmasını sürdürdüğü sırada en az bir düzine protestocu çeşitli anlarda müdahalede bulundu. Bazı göstericiler polis tarafından salondan çıkarılırken, Trump da protestolardan biri sırasında kısa süreliğine mikrofondan uzaklaştı. Sahneye yakın bir noktadaki protestocunun salondan çıkarılmasının ardından Trump, göstericiyle ilgili bir açıklama yaptı. Daha sonra başka bir protestocunun konuşmasını kesmesi üzerine de benzer şekilde tepki gösterdi.

Trump’tan “ücretli protestocu” iddiası

Trump, protestocuların bir bölümünün kendisine karşı gösteri yapmak için para aldığını savundu. ABD Başkanı, göstericilerin “ülkenin düşmanları” tarafından finanse edildiğini öne sürdü. Trump’ın bu iddiasına ilişkin haberde herhangi bir kanıt sunulmadı.

Mitingin gündeminde Ken Paxton vardı

Trump’ın Teksas’taki ziyaretinin temel amacı, Cumhuriyetçi Senato adayı Ken Paxton’a destek vermekti. San Antonio’daki miting, Trump’ın bir ay içinde Teksas’a gerçekleştirdiği üçüncü ziyaret oldu. Paxton, Senato seçimlerinde Demokrat aday James Talarico ile yarışıyor.

Trump’tan İran mesajı

Trump, miting sırasında İran’la ilgili değerlendirmelerde de bulundu. İran’ın ABD kentlerine yönelik olası saldırılarına değinen Trump, San Diego ve Los Angeles gibi kentlerin hedef alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi. ABD Başkanı ayrıca yükselen yakıt fiyatlarının savaşın bir bedeli olduğunu savundu.