Trump'ın Temsilcisi Witkoff: Rusya-Ukrayna müzakereleri "tek bir konuya" kaldı

CNN'in haberine göre Witkoff, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjındaki bir etkinlikte, Rusya-Ukrayna meselesine ilişkin konuştu.

Barış görüşmeleri kapsamında "büyük ilerleme" sağlandığı değerlendirmesinde bulunan Witkoff, "Bence meseleyi tek bir konuya indirdik ve bu konuyu tartıştık, bu da durumun çözülebilir olduğu anlamına geliyor." dedi.

Witkoff'un gün içinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesi bekleniyor.