Trump'ın toplantısında korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı
ABD Başkanı Donald Trump’ın zayıflama ilaçlarına ilişkin anlaşmayı duyurduğu basın toplantısında, Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay fenalaştı. Findlay'e ilk müdahaleyi Dr. Mehmet Öz yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın zayıflama ilaçlarının fiyatını düşürecek anlaşmayı duyurduğu basın toplantısında Oval Ofis'te Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaparken, salonda bulunan Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay'in aniden fenalaştığı anlar kameralara yansıdı.
Bilincini kaybeden Findlay yere doğru düşerken hızlı davranan Dr. Mehmet Öz, söz konusu kişiyi yere düşmeden yakalayarak hafifçe yere doğru yatırdı.
Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını aniden keserek Oval Ofis'teki tüm basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardı.