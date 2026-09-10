Trump’ın uçağında beklenmedik kriz: Acil durum kaydırağı açıldı

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Trump piste çıkmadı, ekipler uçağı kontrol etti

Olay, Trump’ın Teksas’taki Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresine gitmek için hareket ettiği Joint Base Andrews Askeri Üssü’nde meydana geldi. İddiaya göre askeri personelin yaptığı hata sonucu uçağın tahliye kaydırağı devreye girdi.

Trump, uçağa geçmeden önce helikopterinde bir süre bekledi. Pistte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, yaşanan olayın herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını belirterek ekiplerin gerekli kontrolleri yaptığını söyledi.

Beyaz Saray: Gerekli kontroller tamamlandı

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da olayın ardından uçaktaki sistemlerin sorunsuz şekilde çalıştığından emin olmak amacıyla gerekli incelemelerin yapıldığını açıkladı.

Kontroller nedeniyle uçuş planlanandan geç gerçekleşirken, Air Force One daha sonra Dallas’a sorunsuz bir şekilde ulaştı.

Katar’dan hediye edilen uçak yeniden gündemde

Yaşanan olay, Katar Kraliyet Ailesi tarafından Trump’a hediye edilen Boeing 747-8 tipi uçağı da yeniden gündeme taşıdı. Lüks jet, kapsamlı ve hızlandırılmış bir yenileme sürecinin ardından temmuz ayında kullanılmaya başlanmıştı.

Ancak uçak, özellikle güvenlik donanımları ve standart Air Force One seviyesindeki koruma sistemlerine sahip olup olmadığı konusunda daha önce tartışmaların odağına yerleşmişti.

Güvenlik tartışmaları yeniden alevlendi

Beyaz Saray yetkilileri, uçağın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını defalarca dile getirdi. Buna karşın konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, temmuz ayında yeni uçağın Trump’ın daha önce kullandığı Air Force One’daki tüm güvenlik önlemlerini içermediğini belirtmişti.

Son yaşanan tahliye kaydırağı olayı da uçağın güvenlik özellikleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.