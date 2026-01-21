  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'ın uçağında elektik arızası tespit edildi! ABD'ye geri döndü
Takip Et

Trump'ın uçağında elektik arızası tespit edildi! ABD'ye geri döndü

Beyaz Saray, İsviçre'ye gitmek üzere havalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının kısa süre sonra meydana gelen elektrik arızası nedeniyle "tedbiren" Washington'a geri döndüğünü ve Trump'ın yeni bir uçakla seyahatine devam edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın uçağında elektik arızası tespit edildi! ABD'ye geri döndü
Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Davos gezisini takip etmek üzere uçakta kendisine eşlik eden basın mensuplarına, Başkan'ın uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Trump'ın AF1 uçağının bir elektrik arızası nedeniyle "tedbir amaçlı" olarak Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı'na geri döndüğünü belirten Leavitt, ABD Başkanı'nın yeni bir uçakla Davos seyahatine devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, uçakta bulunan muhabirler, kalkıştan bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kısa süreliğine kesildiğini bildirdi.

Muhabirlerden biri, Leavitt'in, bir süre önce Katar tarafından Trump'a hediye edilen ve başkanlık uçağı olarak kullanılmak üzere güvenlik testleri süren Boeing 747-8 jumbo jetle ilgili "Şu anda kulağa daha iyi geliyor" şeklinde bir espri yaptığını aktardı.

ABD başkanları geleneksel olarak 2 adet AF1 başkanlık uçağını dönüşümlü kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüGündem
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar etkili olacak! İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar etkili olacak! İşte hava durumu tahminleriGündem

 