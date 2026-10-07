Trump'ın UFO açıklamasından hemen sonra yaşandı: 68 yaşındaki komutan nerede?

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın eski komutanı 68 yaşındaki emekli Tümgeneral William Neil McCasland, 27 Şubat tarihinde New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentindeki sığınağından ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Şahsi telefonu, giyilebilir teknoloji cihazları ve gözlükleri da dahil olmak üzere tüm kişisel eşyalarını geride bırakarak kaybolan üst düzey komutandan yedi ayı aşkın süredir tek bir iz bile bulunamadı.

Dosyaların açılacağı talimatından hemen sonra gerçekleşti

Ortadan kayboluşun zamanlaması kamuoyunda ve uzay araştırmaları çevrelerinde büyük soru işaretlerine yol açtı. Kaybolma vakasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli UFO ve dünya dışı yaşam belgelerinin tespit edilerek kamuoyuna açıklanması talimatını vermesinden hemen sonra yaşanması dikkat çekti. Olayın ardından yürütülen geniş çaplı arama ve soruşturma faaliyetlerine rağmen emekli generalin akıbetine dair somut bir bilgiye ulaşılamadı.

UFO ihbarcısı David Grusch'tan çarpıcı iddialar

Kayıp vakası, eski istihbarat subayı ve UFO ihbarcısı David Grusch'un katıldığı bir programda dile getirdiği iddialarla yeniden gündeme taşındı. Grusch, emekli General McCasland'ın geçmişte insan dışı araçların enkaz kurtarma ve tersine mühendislik çalışmalarından sorumlu kilit yetkililerden biri olduğunu öne sürdü. McCasland'ın uzaylı teması ve gizli teknoloji programları konusunda Kongre ile iş birliği yapmayı reddettiğini savunan Grusch, Trump'ın açıklama kararının hemen ardından gerçekleşen bu kayboluşu son derece dikkat çekici bulduğunu ifade etti.