Trump'ın ürettiği akıllı telefonun tanıtım görüntüleri sahte çıktı

Şirket, 19 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda altın kaplama ve yüksek batarya kapasitesine sahip olduğu belirtilen T1 telefonunun görselini paylaşarak, ön sipariş çağrısı yaptı. Ancak kısa sürede sosyal medya kullanıcıları, bu görselin aslında Samsung Galaxy S25 Ultra’ya ait bir görüntü olduğunu ve üzerinde Photoshop ile oynandığını fark etti.

Euronew'in haberine göre kullanıcılar ayrıca telefonun üzerindeki altın rengin, teknoloji aksesuar markası Spigen’in kılıfına ait olduğunu belirtti. Görselde, Amerikan bayrağının altından hâlâ Spigen logosunun görünmesi, manipülasyonu doğrulayan en çarpıcı detaylardan biri oldu.

Sosyal medya kullanıcıları mesajlarda “Görseldeki telefon, aksesuar şirketi Spigen’in kılıfındaki Samsung Galaxy S25 Ultra’dır, ‘T1 Telefonu’ değildir.” fikrinde birleşti.

İlginç olan, Trump Mobile’ın resmi web sitesinde T1’in farklı bir tasarımla sunulmuş olması. Sitedeki model, iPhone Pro serisine benzeyen üçgen kamera dizilimiyle dikkat çekiyor.

T1, yılın başında "Amerikan yapımı" iddiasıyla duyurulmuş, ancak bu ifade haziran ayında sessizce şirket sitesinden kaldırılmıştı. Teknik özellikler arasında 6,25 inç AMOLED ekran, 256GB depolama ve 5000 mAh batarya yer alıyor. Fiyatı ise 499 dolar olarak açıklanmıştı.

Ancak Mashable’ın haberine göre, telefonun bazı parçalarının üretimi için gerekli altyapı ABD’de bulunmuyor ve cihazın vaadedilen özelliklerinin, Çin menşeili ucuz modellerle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

Şu an için T1’in gerçek tasarımı ve üretim süreciyle ilgili pek çok soru işareti devam ediyor.