Trump’ın vize adımı küresel rekabeti tırmandırdı: Ortadoğu yüksek maaşlarla uzmanları çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın H-1B vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme planı, teknoloji alanındaki küresel rekabeti artırıyor. CNBC’nin haberine göre, bu adım Silikon Vadisi’ndeki yabancı uzmanlar için belirsizlik yaratırken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkeleri için yeni fırsatlar ortaya çıkabilir.

Teknoloji uzmanları için cazip bir ortam sunuyor

Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu ve BAE’nin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi çerçevesinde yürütülen projeler, yüksek maaşlar, uzun süreli vize imkanları ve vergi kolaylıklarıyla teknoloji uzmanları için cazip bir ortam sunuyor. Uzmanlar, Körfez ülkelerinin ABD ve Avrupa’ya kıyasla daha esnek işgücü politikalarıyla öne çıktığını belirtiyor.

Fasanara Capital CEO’su Francesco Filia, “Özellikle Suudi Arabistan, Silikon Vadisi’ndeki en yetenekli yapay zekâ uzmanlarını çekmek için dünyadaki en yüksek maaşları sunuyor” ifadelerini kullandı.

“ABD ve İngiltere düşünülmeden karar alıyor"

Yatırımcılar, ABD ve İngiltere’nin göç politikaları nedeniyle değerli yabancı profesyonelleri uzaklaştırdığına dikkat çekiyor. Milltrust International Group CEO’su Simon Hopkins, “ABD ve İngiltere düşünülmeden alınan kararlarla kendi ayaklarına sıkıyor. Körfez’de ise yetenekli insanlar kucak açılarak karşılanıyor” dedi.

Körfez'deki vize seçenekleri geniş bir kitleye hitap ediyor

BAE’nin 10 yıllık Golden Visa gibi esnek vize seçenekleri, serbest çalışanlardan girişimcilere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Suudi Arabistan’ın NEOM projesi ve akıllı şehir yatırımları da teknoloji profesyonellerine büyük ölçekli projelerde yer alma fırsatı sunuyor.