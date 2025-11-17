Trump'ın vize kararı sonrası ABD'deki yeni yabancı öğrenci oranı yüzde 17 azaldı

Institute of International Education'ın (IIE) son raporunda, ABD'deki 828 yükseköğretim kurumunda öğrenim gören uluslararası öğrencilerin durumuna yer verildi.

Buna göre, üniversitelerde sonbahar döneminde yeni uluslararası kayıt oranı yüzde 17 azaldı.

Yeni uluslararası kayıtlar, eğitim kurumlarının yüzde 29'unda bir önceki yıla göre artarken, yüzde 14'ünde önceki yıllarla neredeyse aynı kaldı, yüzde 57'sinde düştü.

Uluslararası öğrenci sayılarındaki düşüşün sebebi olarak yüzde 96 ile "vize başvurusu endişeleri" ve yüzde 68 ile "seyahat kısıtlamaları" gösterildi.

Uluslararası öğrenciler, 2024 itibarıyla ABD ekonomisine yaklaşık 55 milyar dolar katkıda bulundu.

- ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı Başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ülkede doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince gözaltına alınmıştı.

Daha önce de Filistinli aktivist ve Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil de gözaltına alınmıştı.

ABD'de hükümetin, öğrenci, profesör ve araştırma görevlisi gibi başvuru sahiplerine vize sağlayan kültürel ve eğitim programlarını tanıtmak amacıyla tasarlanan Değişim Ziyaretçi Programı’na (SEVP) Harvard Üniversitesinin katılımının uygun olup olmadığına dair soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Trump yönetimindeki hükümet, kampüslerinde Filistin'e destek gösterilerine karşı yeterince harekete geçmediği ve antisemitik davranışlara müsaade ettiği gerekçesiyle Harvard Üniversitesinin milyarlarca dolarlık fonunu kesmişti.