Trump'ın yardımcılığına aday olan Vance Avrupa'yla ilişkileri bozar mı?

Donald Trump’ın seçtiği başkan adayı yardımcısı J.D. Vance, zamanında onu Hitler'e benzetmiş.

ABD’den kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan yardımcısı adayı olan Ohio Senatörü James David Vance’ın, 2016 yılında Donald Trump hakkında "Amerika’nın Hitler’i" yazdığı ortaya çıktı.

Reuters'in haberine göre, Vance, Facebook’ta bir arkadaşına gönderdiği mesajda, “Trump'ın Nixon gibi çıkarcı bir pislik olduğunu düşünmekle, Amerika'nın Hitler'i olduğunu düşünmek arasında gidip geliyorum” demiş.

Kongre baskını buzları eritti

İlk kez 2022 yılında ortaya çıkan mesajlar sonrası, artık Vance'in görüşlerini yansıtmadığı açıklanmıştı.

Kongre baskını olaylarında Vance, sert tepki vermeyerek Trump ile buzları eritmişti.

Haziran ayında The New York Times (NYT) gazetesine konuşan Vance, 2021 yılında Trump ile yaptığı görüşmede Senato seçimleri için yürütülen kampanyada yakınlaştıklarını belirtmişti.

Eski yardımcısı destek vermiyor

Trump’ın 2017 ile 2021 yılları arasındaki başkanlığında yardımcılığını Mike Pence yapmıştı.

Pence, Trump’a Kasım 2024 seçimlerinde destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Vance, Avrupa’yla ilişkileri bozabilir

Euronews’ten Saskia O'Donoghue haberine göre, Başkan Yardımcısı Adayı Vance, Rusya-Ukrayna savaşında, savaştan zarar gören Ukrayna’ya daha fazla yardım yapılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

39 yaşındaki siyasetçi, çok tanınmazken aşırı uçlara kayan muhafazakâr görüşleriyle dikkat çekiyor.

Vance, Ukrayna'ya yardımlara karşı duruşu başta olmak üzere, Avrupa ile ilgili birçok konuda keskin çıkışlarıyla da biliniyor.

2024 başında Senato’da yapılan Ukrayna'ya yardım tasarısında Vance, “iptal” kanadında yer alırken, "Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına ABD’nin sonsuza kadar açık çek yazamayacağını açıkça göstermeyi başardık" şeklinde konuşmuştu.

Vance, ayrıca Avrupa'nın askeri yatırımlar konusunda ABD'ye aşırı bağımlılığını da eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Vance'in seçilmesi Avrupa için ne demek?

Donald Trump, bir kez daha seçilmeye hazırlanırken, ABD dış politikasına yönelik beklentiler tedirginlik yaratıyor.

Vance'in de başkan yardımcısı adayı olmasıyla Avrupa ile ilişkilerin çok da sıcak olmayacağı ön görülüyor.

Trump’ın geçmiş başkanlığı döneminde Avrupa'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirilmişti.

Trump ve Vance ikilisi ABD'yi diğer ülkelerin aleyhine olacak şekilde öne çıkarmak isteyecek.