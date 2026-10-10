Trump’ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni Beyaz Saray Sözcüsü’nün kim olacağını duyurdu.

Ağustos ayı sonunda görevinden ayrılan eski Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in yerine Trump’ın iletişim danışmanlarından Katie Zacharia’nın atanacağını belirten Trump, yeni sözcünün görevinde başarılı olacağına inandığını söyledi.

Trump’tan gazetecilere dikkat çeken sözler

Katie Zacharia’nın gazetecilerle iyi ilişkiler kurduğunu ifade eden Trump, yeni sözcünün basın mensupları tarafından sevildiğini dile getirdi.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Katie basın sözcüsü olacak. O zaten çoğunuzun arkadaşı. İnsanları sevdiğini biliyorum. Hepinizi seviyor, aslında bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama yeni bir basın sözcüsü görevlendirdik ve bence harika olacak.”