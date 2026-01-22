Trump’ın yeni diplomasi aracı: Barış Kurulu nedir, şimdiye kadar hangi ülkeler katıldı?

Trump, Gazze savaşını sona erdirme planını açıkladığı geçen Eylül ayında ilk kez Barış Kurulu'nu önermişti. Daha sonra kurulun yetki alanının Gazze'nin ötesine, dünya çapındaki diğer çatışmaları da kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkça belirtti.

Reuters'ın gördüğü taslak metne göre, ABD başkanı yönetim kurulunun ilk başkanı olacak ve kurul, dünya çapında barışı teşvik etmek ve çatışmaları çözmekle görevlendirilecek.

Tüzüğe göre, üye devletler, kurulun faaliyetlerini finanse etmek için her biri 1 milyar dolar ödeyip kalıcı üyelik kazanmadıkları sürece üç yıllık dönemlerle sınırlı kalacaklar .

Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, eski İngiliz başbakanı Tony Blair ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı girişimin kurucu Yürütme Kurulu üyeleri olarak atadı.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gönderilen yaklaşık 50 davetiyeden 35'inin şu ana kadar Barış Kurulu'na katılma sözü verdiğini söyledi.

Hangi ülkeler kabul etti?

Bunlar arasında İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri , Bahreyn, Ürdün, Katar ve Mısır gibi Orta Doğu müttefikleri yer alıyor . Milliyetçi liderleri Trump ile iyi kişisel ilişkiler kurmuş olan NATO üyesi Türkiye ve Macaristan'ın yanı sıra Fas, Pakistan, Endonezya, Kosova, Özbekistan, Kazakistan, Paraguay ve Vietnam da katılmayı kabul etti.

Kabul eden diğer ülkeler arasında , geçen Ağustos ayında Beyaz Saray'da Trump ile görüştükten sonra ABD arabuluculuğuyla barış anlaşmasına varan Ermenistan ve Azerbaycan da bulunuyor.

Daha tartışmalı bir şekilde, ülkesinin kötü insan hakları sicili ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği destek nedeniyle Batı tarafından uzun süredir dışlanan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko , Washington ve Minsk arasında daha geniş bir yakınlaşmanın ortasında gelen Trump'ın davetini kabul etti.

Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını engellemekle Kiev'i suçlarken Başkan Vladimir Putin'e yakınlaşmasıyla Washington ile soğuk ilişkilerinde belirgin bir iyileşme gören Rusya, Barış Kurulu'na katılıp katılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Trump ile sık sık anlaşmazlık içinde olan ancak son zamanlarda hassas bir ticaret anlaşmasına varan Çin de aynı şekilde davranmadı.

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip iki ülke olduğundan, dünya örgütündeki güçlerini zayıflatabileceği düşünülen her türlü girişime karşı temkinli davranacaklardır.

BM'yi sık sık etkisiz olmakla eleştiren Trump, bu hafta yönetim kurulunun dünya örgütünün yerini almasını isteyebileceği yönündeki endişeleri küçümseyerek , "BM'nin devam etmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyorum çünkü potansiyeli çok büyük" dedi.

Hangi ülkeler katılmayı reddetti veya henüz taahhütte bulunmadı?

Grönland , gümrük vergileri ve diğer konularda giderek büyüyen transatlantik ayrılığın ortasında ortaya çıkan Barış Kurulu girişimi, Trump'ın uluslararası diplomasiye yönelik saldırgan, tek taraflı, "Önce Amerika" yaklaşımından sıklıkla rahatsız olan bazı yakın ABD müttefiklerinden temkinli bir tepki aldı.

Norveç ve İsveç davetini reddederken, İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, yönetim kuruluna katılmanın sorunlu göründüğünü söyledi. İtalyan günlük gazetesi Il Corriere della Sera, bir ülkenin liderinin önderliğindeki bir gruba katılmanın İtalya anayasasını ihlal edeceğini bildirdi .

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın bir kaynağa göre, Fransa da daveti reddetmeyi planlıyor; bu durum Trump'ın, Paris yönetim kuruluna katılmadığı takdirde Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 200 oranında gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmasına yol açtı.

Kanada, "prensip olarak" katılmayı kabul ettiğini ancak ayrıntıların hala üzerinde çalışıldığını söyledi. İngiltere ve Japonya da dahil olmak üzere diğer önemli ABD müttefikleri henüz net bir kamuoyu açıklaması yapmadı. Ancak Reuters'a göre Alman Dışişleri Bakanlığı, "BM'nin altını oyma riski" taşıdığı gerekçesiyle bu kurula katılmayı reddediyor. Daha önce de bir Alman hükümeti sözcüsü, Şansölye Friedrich Merz'in Perşembe günü Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda kurul için yapılacak imza törenine katılmayacağını söylemişti.

Ukrayna, diplomatlarının daveti incelediğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ise dört yıllık savaştan sonra Rusya ile herhangi bir kurulda yer almayı hayal etmenin zor olduğunu söyledi.

Vatikan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ilk papası ve Trump'ın bazı politikalarını eleştiren Papa Leo'nun yönetim kuruluna katılmaya davet edildiğini ve teklifi değerlendirdiğini belirtti.

Yönetim kurulu ne kadar yetkiye sahip olacak?

BM Güvenlik Konseyi Kasım ayında Barış Kurulu'nu görevlendirdi, ancak bu görevlendirme yalnızca 2027 yılına kadar geçerli olacak ve sadece Gazze'ye odaklanacaktı. Rusya ve Çin çekimser kaldı ve ABD tarafından hazırlanan kararın BM'ye Gazze'nin geleceğinde net bir rol vermediğini savundu.

Kararda, Filistin Yönetimi tatmin edici bir şekilde reform yapana kadar Trump'ın barış planı kapsamında Gazze'nin yeniden geliştirilmesi için çerçeveyi belirleyecek ve fonlamayı koordine edecek geçici bir yönetim olarak Barış Kurulu'nun kurulması memnuniyetle karşılandı.

Ayrıca Barış Kurulu'na Gazze'ye geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırma yetkisi de verdi. Kurulun, ilerlemesi hakkında altı ayda bir 15 üyeli Güvenlik Konseyi'ne rapor vermesi gerekiyor.

Gazze'nin ötesinde, Barış Kurulu'nun hangi yasal yetkiye veya uygulama araçlarına sahip olacağı veya Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla nasıl çalışacağı belirsizliğini koruyor.

Kurulun tüzüğüne göre, başkan Trump'ın, bazı kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla, kararları veto etme ve üyeleri görevden alma yetkisi de dahil olmak üzere geniş yürütme yetkisi olacak.

Kuruluş tüzüğüne göre, Kurul "uluslararası hukuka uygun olarak barış inşası işlevlerini" üstlenecektir.