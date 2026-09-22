Trump'ın yeni hedefi Belarus oldu

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ABD yönetimi, potas ihtiyacını büyük oranda karşılayan ana tedarikçisi Kanada ile derinleşen anlaşmazlıklar nedeniyle yeni pazarlara yöneliyor. Beyaz Saray, Belarus’tan yapılacak alımların Kanada’dan tedarik edilen mevcut maliyetlere kıyasla belirgin şekilde daha uygun fiyata denk geleceğini öngörüyor. Geçmiş dönem verilerine göre Kanada, ABD’nin potas ithalatında en büyük paya sahip ülke konumunda bulunuyordu.

Diplomatik ilişkilerde yeni dönem

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Minsk yönetimi ile yürütülen diplomatik temaslarda yumuşama adımları dikkat çekiyor. Belarus tarafının cezaevindeki bazı kişileri serbest bırakmasının ardından Washington yönetimi de ülkedeki bazı ticari kuruluşlara uygulanan kısıtlamaları kaldırma kararı aldı. Bu durum iki ülke arasındaki ticari temasların önünü açtı.

Alınan karara muhalefetten tepki geldi

Sürgündeki Belarus muhalefeti ise ABD ile Minsk arasında yürütülen görüşmelere karşı endişelerini dile getirdi. Yapılacak ticari anlaşmaların mevcut rejime finansal kaynak sağlayacağını belirten muhalif isimler, potas satışından elde edilecek gelirlerin mevcut yönetimi güçlendireceğini savunarak bu hamleyi riskli olarak nitelendirdi.