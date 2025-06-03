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Trump'ın yeni resmi portresi paylaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni resmi portresi, Beyaz Saray tarafından paylaşıldı.

Haber Merkezi
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Trump'ın yeni resmi portresi paylaşıldı
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Eski portresini beğenmeyen Trump yeni portre yaptırdı. Trump'ın resmî portresi, Beyaz Saray'ın X hesabı üzerinden paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaleti Meclis Binasındaki portresinin "kasten biçimsiz resmedildiğini" savunarak kaldırılmasını talep etmişti.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda Colorado Meclis Binası'ndaki portresine tepki göstermişti.

"Kimse kendisinin kötü bir fotoğrafını ya da resmini sevmez" ifadesini kullanan Trump, Colorado Meclis Binasında diğer başkanların portreleri arasında kendi resminin "kasten biçimsiz çizildiğini" savundu.

Trump, "Sanatçı, (eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da resmetmiş ve o harika görünüyor. Ama benimki gerçekten en kötüsü. (Sanatçı) Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu portre yerine resminin asılmamasını tercih ettiğini belirten Trump, Colorado'da birçok kişinin kızgın olduğunu ve bu konuda şikayette bulunduğunu kaydetti.

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