Trump'ın yeni sözcüsü ilk sınavında bocaladı, dili sürçtü: 'Başkanım, pardon eşim'

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ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında görevinden ayrılan Karoline Leavitt'in yerine Katie Zacharia'yı Beyaz Saray Sözcüsü olarak atadı. İlk olarak The New York Times'ın duyurduğu atama, ülkede gelecek ay yapılacak ara seçimler öncesinde yönetimin kamuoyuna yönelik iletişim stratejisinin önem kazandığı bir döneme denk geldi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Zacharia'yı “lekesiz bir destek geçmişine sahip, sadık ve parlak bir destekçi” olarak nitelendirdi. Yeni sözcünün medya, Amerikan halkı ve hükümetle uyum içinde çalışarak güçlü sonuçlar alacağına inandığını belirtti.

Zacharia da görevi üstlenmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek Beyaz Saray basın ekibi ve ülke genelindeki muhabirlerle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Atama, Trump'ın kamuoyu desteğinin zayıfladığı bir dönemde gerçekleşti. Reuters/Ipsos anketine göre Trump'ın onay oranı, hayat pahalılığı ve İran politikasına yönelik tepkilerin etkisiyle yüzde 32'ye geriledi.

Katie Zacharia kimdir, daha önce hangi görevlerde bulundu?

Katie Zacharia, Beyaz Saray Sözcülüğüne getirilmeden önce Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social ve Trump Media & Technology Group bünyesinde kıdemli iletişim danışmanı olarak çalışıyordu. LinkedIn profilindeki bilgilere göre bu göreve haziran ayında başlamıştı.

Zacharia'nın siyasi ve mesleki geçmişinde farklı görevler bulunuyor. George W. Bush yönetimi döneminde Beyaz Saray'da staj yapan Zacharia, daha sonra ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda (DHS) kısa süre sözcülük yaptı. Mart ayında bu görevinden ayrıldı.

Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News ve Newsmax gibi kanallara da sık sık konuk olan Zacharia, daha önce muhafazakar Fix California grubunda hukuk danışmanı olarak görev aldı. Grup, Trump'ın Venezuela temsilciliğini yapmış ve Kennedy Center'ın geçici başkanlığında bulunmuş Richard Grenell tarafından kurulmuştu.

Kamuoyunda fazla tanınmayan Zacharia'nın kısa süreli kamu görevlerinin ardından Beyaz Saray'ın en görünür iletişim pozisyonlarından birine getirilmesi dikkat çekti.

İlk basın toplantısında neden bocaladı?

Trump yönetiminin altıncı Beyaz Saray Sözcüsü olan Zacharia, ilk basın brifingini salı günü gerçekleştirdi. The Guardian'ın haberine göre, hazırladığı notlardan okuyan ve gergin tavırlarıyla dikkat çeken Zacharia, yaklaşık 14 dakika süren toplantıda yalnızca üç soru aldı.

Yeni sözcünün performansı, verdiği yanıtlar ve yaşadığı dil sürçmeleri nedeniyle tartışma konusu oldu.

Baro sınavını ne zaman geçtiğine ilişkin soruya “Çin'e taşındığımda” yanıtını veren Zacharia, Trump'ın mitinglerine rekor sayıda kişinin katıldığını savundu. Ancak söz konusu etkinliklerde boş koltukların ve protestoların görüldüğü yönündeki değerlendirmeler de gündeme geldi.

Fox News muhabiri Peter Doocy'nin ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurup durdurmadığına ilişkin sorusu üzerine Zacharia, “Bu konuyu araştırıp size döneceğim” dedi.

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında gündeme gelen rüşvet iddialarıyla ilgili soruda ise Zacharia, “Büyükelçi Guilfoyle'dan istifasını istedik. Ekip için harika bir değer oldu, kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Başkanım, pardon eşim” diyerek dil sürçmesi yaşadı

Zacharia'nın ilk brifinginde en çok dikkat çeken anlardan biri de aile yaşamına ilişkin soruya verdiği yanıt oldu.

Kaliforniya'da yaşayan eşi ve dört çocuğuyla aile hayatını nasıl yöneteceği sorulan yeni sözcü, “Benim başkanım, pardon eşim...” diyerek dil sürçmesi yaşadı. Ardından Trump'ın aile dostu bir başkan olduğunu savundu.

Trump ise toplantının ardından Zacharia'nın performansını olumlu değerlendirdi ve “Bence çok iyiydi” dedi.

Buna karşılık, siyasi iletişim ve hiciv çalışmalarıyla bilinen Lincoln Project grubu, Zacharia'yı İngiltere'nin eski Başbakanı Liz Truss'a gönderme yapan bir paylaşımla eleştirdi. Eski Beyaz Saray iletişim direktörü Anthony Scaramucci de sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, “Saat işliyor. Şimdilik bir Scaramucci'nin 11'de biri” ifadesini kullandı.

Sözcülük ataması öncesinde şüpheli bahisler oynandı

Zacharia'nın atanması, tahmin piyasası platformu Kalshi'deki işlemler nedeniyle de gündeme geldi.

The Wall Street Journal'ın şirket sözcüsüne dayandırdığı habere göre Kalshi, Zacharia'nın Beyaz Saray Sözcülüğüne getirilmesiyle bağlantılı şüpheli bahis işlemleri hakkında inceleme başlattı.

Atama duyurulmadan önce Zacharia'nın sözcü olma ihtimalinin platformda yalnızca yüzde 1 olarak değerlendirildiği belirtildi. Buna rağmen duyurudan önce onun üzerine en az üç küçük tutarlı bahis oynandığı aktarıldı.

Habere göre perşembe gecesi yatırılan 19 dolarlık bahsin 1.896 dolar, cuma günü yapılan yaklaşık 74 ve 80 dolarlık işlemlerin ise sırasıyla 3.689 ve 4.023 dolar getiri sağlamasının öngörüldüğü bildirildi.

Söz konusu işlemlerin içeriden bilgi kullanılarak yapılıp yapılmadığına ilişkin incelemenin sonucu henüz açıklanmadı.

Tahmin piyasalarında içeriden bilgi tartışması

Kullanıcıların siyasi gelişmelerden küresel olaylara kadar çeşitli konularda bahis oynayabildiği tahmin piyasaları, son dönemde içeriden bilgi kullanımı ihtimali nedeniyle tartışılıyor.

Temmuz ayında Trump'ın teleprompter operatörü hakkında da ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.