Trump’ın yeni sözcüsü mercek altında: Avukatlık sınavını geçti mi?

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Donald Trump’ın yeni basın sözcüsü Katie Zacharia, salı günü düzenlediği ilk basın toplantısının ardından avukatlık geçmişine ilişkin sorularla karşılaştı. Kendisine avukatlık sınavını hangi eyalette geçtiği sorulduğunda Zacharia’nın “Çin’e taşındığımda” yanıtını vermesi, hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Zacharia, daha sonra New York Times’a yaptığı açıklamada soruyu yanlış anladığını savundu. Marine One helikopterinin gürültüsü nedeniyle kendisine “Hukuk fakültesinden sonra neredeydiniz?” diye sorulduğunu düşündüğünü belirtti.

Kamuya açık kayıtlarda avukatlık lisansı bulunamadı

The Guardian’ın incelemesine göre Zacharia’nın, eyalet barosu kayıtlarının kamuya açık olduğu 38 eyalette, Washington DC’de ve ABD Virgin Adaları’nda avukatlık kaydı bulunmuyor.

Wall Street Journal’ın çarşamba gecesi yayımladığı haberde, konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kişiye dayandırılarak Zacharia’nın 2011’de Pepperdine Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Kaliforniya baro sınavına girdiği ancak sınavı geçemediği öne sürüldü.

Pepperdine Üniversitesi, Zacharia’nın hukuk fakültesinden mezun olduğunu doğruladı. Ancak hukuk diploması, tek başına avukatlık yapma yetkisi vermiyor.

Zacharia, New York Times’a verdiği röportajda sınavı geçip geçmediği sorusuna açık bir yanıt vermedi. Üniversitenin rektörüyle televizyonda kendisini nasıl tanıtması gerektiği konusunda görüştüğünü belirten Zacharia, kendisine “avukat” veya “beyefendi” ifadelerinden kaçınmasının, “hukukçu” kelimesini kullanmasının ise uygun olabileceğinin söylendiğini aktardı.

Kaliforniya Barosu’na şikâyet başvurusu

Zacharia’nın avukatlık lisansına ilişkin tartışmalar üzerine, kâr amacı gütmeyen Hesap Verebilirlik Kampanyası adlı kuruluş Kaliforniya Barosu’na şikâyette bulundu.

Kuruluş, Zacharia’nın kendisini avukat olarak tanıtarak kamuoyunu yanıltıp yanıltmadığının ve eyalet yasalarını ihlal edip etmediğinin araştırılmasını istedi.

Kaliforniya Barosu sözcüsü, yaptığı açıklamada Kate Sharon Zacharia veya kızlık soyadı olan Kate Sharon Black adına eyalette avukatlık yapma lisansı bulunduğuna ilişkin bir kayıt olmadığını bildirdi.

Sözcü ayrıca gizlilik yasaları nedeniyle yalnızca bir kişinin avukatlık sınavını geçip geçmediğinin doğrulanabileceğini, sınava girip girmediği konusunda ise bilgi verilemeyeceğini belirtti.

Lisanssız avukatlık iddiasının hukuki boyutu

Kaliforniya yasalarına göre, eyalet barosunun aktif üyesi olmadığı hâlde avukatlık yaptığını veya bu yetkiye sahip olduğunu ilan eden kişilere para cezası ve hapis cezası uygulanabiliyor.

Minnesota Üniversitesi hukuk profesörü ve eski Beyaz Saray etik danışmanı Richard Painter da hukuk diplomasına sahip olmakla avukatlık ruhsatına sahip olmak arasında önemli bir fark bulunduğunu vurguladı.

Painter, avukatlık yetkisinin baro sınavının geçilmesi ve gerekli koşulların karşılanmasıyla elde edildiğini belirterek, kişinin kendisini avukat olarak tanıtmasının hukuki sonuçları olabileceğini söyledi.

Öte yandan Zacharia’nın herhangi bir suçla itham edildiğine veya suç işlediğinin kanıtlandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Tartışma, şu aşamada avukatlık yetkisine ilişkin kayıtlar ve yapılan açıklamalar etrafında şekilleniyor.

Çin’deki hukuk firmasında çalışma geçmişi de gündemde

Zacharia’nın LinkedIn profilinde, Trump’ın yakın müttefiklerinden Ric Grenell tarafından kurulan muhafazakâr Fix California kuruluşunda “genel hukuk müşaviri” olarak görev yaptığı belirtiliyor. Profilinde ayrıca 2011-2013 yılları arasında Pekin merkezli Zhong Lun hukuk firmasında çalıştığı bilgisi yer alıyor.

China Justice Observer’a göre Çin’de avukatlık ruhsatı almak için Çin vatandaşı olmak gerekiyor. Bununla birlikte yabancı çalışanlar, Çin’deki hukuk firmalarında avukatlık lisansı gerektirmeyen farklı görevlerde bulunabiliyor.

Washington Post, CNN ve Popular Information da Zacharia’nın Teksas ve Washington DC dâhil olmak üzere başka yerlerde avukatlık yapma yetkisine sahip olduğuna ilişkin bir kayıt bulamadı.

Beyaz Saray ise Zacharia’nın herhangi bir yerde avukatlık sınavını geçip geçmediği konusunda açıklama yapmadı.

Eski sosyal medya paylaşımları da tartışma konusu

Trump’ın geçen hafta yeni basın sözcüsü olarak görevlendirdiği Zacharia, atamasının ardından geçmişte yaptığı ve daha sonra sildiği sosyal medya paylaşımları nedeniyle de gündeme geldi.

The Guardian’ın incelediği paylaşımlarda Zacharia’nın Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a övgüler yönelttiği görüldü. Zacharia, 2022’de Musk’ı kendine güvenen, cesur ve başkalarının düşüncelerinden bağımsız hareket eden biri olarak nitelendirmişti. Başka bir paylaşımında ise Musk’ın Cumhuriyetçilere destek vermeye başlamasını övmüştü.

Buna karşın Zacharia, 2025’te muhafazakâr yorumcu Buck Sexton’ın podcast programına katıldığında Musk’ın Çin’deki yatırımlarını gündeme getirerek siyasi sadakatinin sorgulanabileceğini söylemişti.

Musk ile Trump arasında geçen yıl başkanın iç politika düzenlemeleri nedeniyle yaşanan kamuoyu önündeki anlaşmazlık, daha sonra sona ermişti.

Komplo teorilerine ilişkin paylaşımlar da gündemde

Bulwark, Zacharia’nın geçmişteki bazı paylaşımlarında yönetime, kişilerin mahkemeye başvurarak gözaltılarına itiraz etme hakkı olan habeas corpus güvencesinin askıya alınması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

CNN ise Zacharia’nın daha sonra sildiği bazı paylaşımlarda siyasi isimleri ve Hollywood çevresinden kişileri çocuk istismarıyla suçlayan içerikleri yeniden paylaştığını aktardı. Bu paylaşımlar arasında, Demokrat siyasetçi John Podesta’yı hedef alan ve daha önce çürütülmüş olan Pizzagate komplo teorisiyle bağlantılı içerikler de bulunuyordu.

Zacharia’nın avukatlık lisansına ilişkin tartışmalar sürerken, Beyaz Saray’ın konu hakkında açıklama yapıp yapmayacağı ve Kaliforniya Barosu’nun şikâyet üzerine herhangi bir inceleme başlatıp başlatmayacağı belirsizliğini koruyor.