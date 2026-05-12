Trump'ın yıllık sağlık kontrolü 26 Mayıs'ta yapılacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık sağlık kontrolünün 26 Mayıs'ta Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gerçekleştirileceğini pazartesi günü duyurdu.

79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumu kamuoyunun yakın takibinde olmaya devam ediyor. Ocak 2025'te göreve başlamasından bu yana yoğun bir program sürdüren Trump, hafta sonlarını sıklıkla Florida ve Virginia'daki kulüplerinde golf oynayarak geçiriyor.

Trump, ekim ayında Walter Reed'e yaptığı ziyarette kardiyovasküler sorunları elemek amacıyla BT taramasından geçtiğini ve testin herhangi bir anormallik göstermediğini açıklamıştı. Daha sonra, taramayı açıklamanın sağlığıyla ilgili spekülasyonlara yol açması nedeniyle pişmanlık duyduğunu ifade etmişti.

Yakın dönemde ise ellerinde görülen morarma veya renk değişikliğini gösteren fotoğraflar ek soru işaretlerine neden olmuştu.

Beyaz Saray, Trump'ın ziyareti ayrıca askeri hastanedeki personel ve askerlerle görüşmek için de kullanacağını bildirdi.