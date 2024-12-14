Trump'ın yönetimindeki milyarderler: Olağanüstü servete sahip bir kabine!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yönetimini şekillendirmek için milyarderleri seçti.

Trump, başkanlık kampanyası boyunca "orta sınıfı kurtaracağını" ve "sıradan Amerikalılar için savaşacağını" söylerken, yönetimine milyarderleri dahil etmeyi tercih etti.

Trump'ın seçtiği milyarderler arasında Tesla CEO’su Elon Musk, girişimci Vivek Ramaswamy, eski güreş patronu Linda McMahon, Wall Street yöneticisi Howard Lutnick, Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, finans yöneticisi Scott Bessent, girişimci Jared Isaacman, emlak devi Steven Witkoff ve yatırım bankacısı Warren Stephens bulunuyor.

Musk ve Ramaswamy dışındaki adayların resmi olarak göreve başlamadan önce Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Bu iki isim, Trump'ın "Devlet Verimliliği Departmanı" adlı danışma kurulunda görev alacak.

10 Aralık itibarıyla, Trump yönetimindeki milyarderlerin toplam net serveti en az 382.2 milyar dolar olarak ölçüldü. Bu miktar, 172 ülkenin GSYİH’sinden fazla. Bu tarihten sonra Elon Musk, tek başına 400 milyar doları aştı.

Musk, Ramaswamy, Witkoff, Isaacman ve Stephens gibi isimlerin kabine dışında olması nedeniyle, sadece kabinedeki milyarderlerin serveti yaklaşık 11,8 milyar dolar seviyesinde.

Bu rakamların aslında çok daha yüksek olduğu düşünülüyor, ancak milyarder olduğu bilinen Scott Bessent’in net servetini belirlemek zor olduğu için hesaplamalara dahil edilmedi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Başkan Joe Biden'ın kabinesinin toplam net serveti yaklaşık 118 milyon dolar, Trump'ın ilk dönem kabinesinin serveti ise yaklaşık 6,2 milyar dolar idi. Ondan önce, Barack Obama'nın ikinci dönemindeki kabine serveti yaklaşık 2,8 milyar dolardı.

Trump yönetiminde yer alan milyarderler ve görevleri

Donald Trump – 6,2 milyar dolar

Trump’ın servetinin kaynağı ağırlıklı olarak emlak yatırımları. Buna, Trump Tower ve Florida’daki Mar-a-Lago gibi projeler de dahil. Ayrıca Trump, Trump Media & Technology Group’ta 3.5 milyar dolarlık bir hisseye sahip, ancak hisselerini satmayacağını belirtti.

Elon Musk – 429 milyar dolar

Musk, Trump’ın “Devlet Verimliliği Departmanı” danışma kuruluna liderlik edecek. Musk, ABD’nin 6.75 trilyon dolarlık bütçesinden 2 trilyon dolar kesinti yapabileceğini öne sürdü.

Warren Stephens – 3,4 milyar dolar

Stephens, ABD’nin İngiltere büyükelçisi olarak atandı. Kendisi Stephens Inc. adlı finans şirketinin CEO’su.

Linda McMahon – 3 milyar dolar

McMahon, Eğitim Bakanlığı’nın başına getirildi. Trump, federal eğitim departmanını kapatmayı ve eğitim politikalarını eyaletlere bırakmayı düşünüyor.

Jared Isaacman – 1,7 milyar dolar

Isaacman, NASA’nın başına atandı. SpaceX ile yaptığı iş birlikleri ve özel uzay yürüyüşü ile tanınıyor.

Howard Lutnick – 1,5 milyar dolar

Cantor Fitzgerald şirketinin CEO’su Lutnick, Ticaret Bakanı olarak atandı. Trump’ın ithalat vergisi politikalarını destekliyor.

Vivek Ramaswamy – 1 milyar dolar

Ramaswamy, Elon Musk ile birlikte “Devlet Verimliliği Departmanı”nı yönetecek. Amaçları, federal hükümeti küçültmek.

Steven Witkoff – 1 milyar dolar

Witkoff, Orta Doğu Özel Elçisi olarak atanırken, Trump'ın golf partneri ve emlak yatırımcısı olarak biliniyor.

Doug Burgum – 1,1 milyar dolar

Kuzey Dakota Valisi Burgum, İçişleri Bakanı olarak atandı. Federal araziler ve doğal kaynaklardan sorumlu olacak.

Scott Bessent – Serveti Belirlenemedi

Bessent, Hazine Bakanı olarak seçildi. Daha önce George Soros’un fonunda çalışmış bir milyarder.

Trump’ın bu seçimi, servet birikimi ve hükümetteki milyarder etkisi açısından benzersiz bir durum oluşturuyor.