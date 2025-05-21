Trump’tan 175 milyar dolarlık altın kubbe projesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Uzay Kuvvetleri'nden General Michael Guetlein'in 175 milyar dolarlık projenin baş program yöneticisi olacağını ve bu çabanın askeri planlamasının kilit taşı olarak görüldüğünü açıkladı.

Altın Kubbe hava sisteminin görev süresi olan üç yıl içinde tamamlanacağını belirten Trump, "Yapılan bu tasarım mevcut savunma kabiliyetlerimizle entegre olacak. Tam olarak inşa edildiğinde Altın Kubbe, dünyanın diğer taraflarından ve hatta uzaydan fırlatılsalar bile füzeleri önleme kapasitesine sahip olacak." ifadesini kullandı.