Trump'tan 3 danışmanına tatil hediyesi 45 bin dolar nakit para

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45 bin dolarlık nakit hediyeler belgelere yansıdı

Trump'ın üç Beyaz Saray çalışanına yaptığı ödemeler, kamuoyuna açıklanan yıllık yürütme organı mali bildirim formlarında ortaya çıktı.

Washington Post'un haberine göre Natalie Harp ile birlikte Oval Ofis operasyonları direktör yardımcısı Chamberlain Harris ve iletişim danışmanı Margo Martin, aldıkları parayı resmi belgelerde "tatil için nakit hediye" olarak beyan etti.

Üç danışmanın da yıllık maaşının 150 bin dolar olduğu belirtildi.

Beyaz Saray: Görevleriyle bağlantılı değil

Beyaz Saray Basın Ofisi, Trump'ın uzun yıllardır çalışanlarına ve yakın çevresindeki isimlere Noel döneminde hediye verme alışkanlığı bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu hediyelerin danışmanların resmi hükümet görevleriyle bağlantılı olmadığı ve bu nedenle ilgili yasal ve etik kurallar açısından uygun olduğu savunuldu.

Trump'ın yanında en çok görülen isimlerden biri

35 yaşındaki Natalie Harp, son dönemde Trump'a yakınlığıyla kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oldu.

Eski bir aşırı sağcı televizyon sunucusu olan Harp, 2022'de Trump'ın ekibine katıldı. O tarihten bu yana ABD Başkanı'na yönelik güçlü desteğiyle öne çıkan danışman, Trump'ın sözlü olarak aktardığı Truth Social paylaşımlarını düzenli olarak yazıya döküyor.

Trump'ın seyahatlerinde de yanında

Harp, Trump'ın ülke genelindeki gezilerinde de sık sık Başkan'ın yanında yer alıyor. Yakın çevresinin, Trump'a olumlu haberler, sosyal medya içerikleri ve yazışmalar hazırlaması nedeniyle Harp'ı "insan yazıcı" olarak tanımladığı aktarıldı.

Harp'ın adı ayrıca Demokrat Senatör Jon Ossoff'un Trump'ı hedef alan ve sosyal medyada geniş yankı bulan konuşmasının ardından daha fazla gündeme geldi.

Ossoff'un sözleri tartışma yaratmıştı

Georgia Senatörü Ossoff, temmuz ayında İran'dan gelen tehditler nedeniyle Trump'ın Türkiye'den gizlice ayrılması sırasında daha küçük bir uçağa geçtiği olaya değindi.

Ossoff, Trump'ın bu süreçte çok dar bir grupla birlikte hareket etmesine dikkat çekerek Harp'ın da Başkan'ın yanında bulunmasını eleştirdi. Senatör, Trump'ın Katar Emiri tarafından hediye edilen uçakla seyahat etmesine ilişkin de göndermede bulundu.

Trump'ın eski yardımcısı Nauta da para aldı

Trump'ın uzun süredir yardımcılığını yapan Walt Nauta da Başkan'dan tatil hediyesi alan isimler arasında yer aldı.

Nauta, mali bildiriminde Trump'ın kendisine 20 bin dolar hediye ettiğini açıkladı.

Nauta daha önce Trump'ın gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada suçlanmış, ancak söz konusu dava daha sonra düşürülmüştü.

Trump'ın hediye geleneği yeniden gündemde

Beyaz Saray'ın açıklaması, Trump'ın çalışanlarına ve yakın çevresine yıllardır Noel döneminde nakit ya da çeşitli hediyeler verdiği yönündeki savunmaya dayanıyor.

Ancak üç danışmana aynı miktarda, 45'er bin dolar nakit ödeme yapılması, Trump'ın yakın çevresindeki isimlere yönelik kişisel jestlerini yeniden gündeme taşıdı.