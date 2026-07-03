Trump'tan ABD'nin NATO harcamalarına eleştiri

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren görsel paylaştı.

ABD Başkanı Trump, "ABD'nin, ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler." ifadelerine yer verdi.

Daha önceki paylaşımında da Trump, ABD'nin, diğer ülkelere kıyasla İttifak'ın korunması amacıyla NATO'ya "en fazla harcamayı yaptığını" ve bu durumdan hiçbir fayda sağlamadığını belirtmişti.