ABD Başkanı Trump açıkladı: Hürmüz ablukası, İran’ın nükleer denetim onayı sonrası kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, İran’ın nükleer denetimlere izin vermeyi kabul etmesinin ardından Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması ve bölgedeki deniz ablukasının kaldırılması yönünde karar alındığını duyurdu.

“Nükleer denetimlere tam ve eksiksiz rıza gösterildi”

Trump açıklamasında, İran’ın uzun vadeli ve kapsamlı nükleer denetimlere onay verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aksini iddia eden itirazlarına ve yalan beyanlarına rağmen, ABD’nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için elinden geleni yapan “Yalan Haberler”in sürekli propagandasına rağmen, İran, uzun bir süre boyunca en üst düzeyde nükleer denetimlere tam ve eksiksiz olarak rıza göstermiştir. Bu, 'Nükleer Dürüstlüğü' garanti altına alacaktır."

Trump, bu şartların kabul edilmemesi halinde müzakerelerin sona ereceğini de vurguladı.

“Açık kalacak, abluka sürmeyecek”

Açıklamasında bölgesel güvenlik başlıklarına da değinen Trump, İran’ın adımlarına bağlı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki durumun yeniden şekillendiğini ifade etti.

"İran’ın yaptığı bu ve diğer önemli tavizlere dayanarak, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına ve deniz ablukasının devam etmemesine izin vermeyi kabul ettim. Ancak, ablukanın yeniden uygulanması gerekirse diye tüm gemiler yerlerinde kalmaya devam edecek."

"Görüşmeler iyi gidiyor!"

Trump, İran’daki durumu “insani kriz” olarak tanımlayarak acil yardım çağrısında bulundu.

"Bunlar, İran’ın acil olarak ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Bu bir insani kriz ve çok geç olmadan, şimdi yardım etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler iyi gidiyor!"