Trump'tan Almanya'daki seçim sonuçları için ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trumpp, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin seçimleri kazandığı gibi göründüğünü belirtti.

ABD gibi Almanya halkının da "uzun yıllar hüküm süren özellikle enerji ve göç konularındaki sağduyudan yoksun gündemden bıktığını" kaydeden Trump, "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

Trump, "Herkese tebrikler. Daha nice zaferlere." mesajını paylaştı.

Almanya'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, zaferini ilan etmişti.