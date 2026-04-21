Trump'tan ateşkes kararı: Süresiz uzattım

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler konusundaki belirsizlik sürerken, Truth Social hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Trump, İran yönetiminin "bölünmüş" olduğunu savunarak, Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

İran müzakerelere katılacak mi?

İran'ın müzakerelere katılmak için ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını şart koşuyor.

Reuters, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde Tahran'ın baskı altında yürütülen veya teslim olmayı amaçlayan müzakereleri reddettiğini aktardı. Buna göre İran sadece ABD tehdit ve baskı politikasına son verirse müzakerelere katılacak.

İran medyası, Tahran'ın yarın müzakereler için İslamabad’a gitmeyeceğini Pakistan aracılığıyla ABD’ye ilettiğini ileri sürdü.

İran'ın BM Büyükelçisi, ABD'nin İran'a deniz ablukasını kaldırıl kaldırmaz Tahran'ın İslamabad görüşmelerine başlayabileceğini söyledi.

Trump “askeri müdahaleye hazırız" demişti

Trump, gün içinde CNBC kanalına verdiği röportajda müzakerelerde güçlü pozisyonda olduklarını, İran'ı çok başarılı şekilde idare ettiklerini söyledi. Trump ateşkesin bitmesi durumunda askeri olarak müdahale etmeye hazır olduklarını da ifade etti. .

Trump, İran'dan idam edilecekleri iddia edilen 8 kadını serbest bırakmasını talep ederek bunun 'müzakereler için harika bir başlangıç' olacağını söyledi.

AFP'nin haberine göre İran, Trump'ın af talebinin ardından idamları iptal etti.