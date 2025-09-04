  1. Ekonomim
  Trump'tan Avrupalı liderlere uyarı: Rus petrolü almayın, Çin'e baskı uygulayın
Trump'tan Avrupalı liderlere uyarı: Rus petrolü almayın, Çin'e baskı uygulayın

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderleri Rusya'dan petrol satın almamalarını konusunda uyardı. Trump ayrıca Rusya’nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin’e de ekonomik baskı uygulanması gerektiğini savundu.

Bir Beyaz Saray yetkilisinden alınan bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Ukrayna savaşı için oluşturulan “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Beyaz Saray’daki ofisinden katılan Trump, Rusya’nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar euro elde ettiğini hatırlattı.

Avrupa’nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya’nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin’e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

