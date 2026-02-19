Trump’tan Barış Kurulu sonrası ilk mesaj: “Sekiz savaşı bitirdik, dokuzuncu yolda”

ABD Başkanı Donald Trump, yeni kurulan Barış Kurulu’nun ilk toplantısı sonrasında konuşuyor. Washington’da gerçekleştirilen toplantı sonrası konuşan Trump, 20’den fazla ülkeden temsilcilerine tek tek teşekkür ederken, toplantıda Gazze’nin yeniden inşası ve daha geniş kapsamlı uluslararası istikrar çabalarını ele alındı.

Donald J. Trump Institute of Peace ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, kurulun bu yılın başlarında oluşturulmasından bu yana yapılan ilk resmi buluşma oldu.

Toplantı, İsrail’in iki yıl süren yıkıcı savaşının ardından Gazze’de yönetişim ve güvenlik düzenlemelerinin şekillendirilmesine yönelik çabaların sürdüğü bir döneme denk geldi.

Trump konuşmasında, “Sekiz savaşı bitirdik, dokuzuncu da yolda diye düşünüyorum. Savaş söz konusu ise ne olacağı belli olmuyor. Barıştan daha ucuz bir şey yok çünkü savaş başlayınca daha çok para harcanıyor” dedi.

Barış Kurulu nedir?

Barış Kurulu, Trump yönetiminin Gazze’de ateşkesin uygulanması, yeniden inşa süreci ve uzun vadeli istikrarı denetleme stratejisinin parçası olarak başlatılan yeni bir uluslararası yapı.

Girişim, ocak ayında İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen World Economic Forum (WEF) kapsamında gerçekleştirilen bir törenle resmen kuruldu. Trump ve kurucu üye ülkelerin temsilcileri, kurulun kurumsal yapısını ve geniş yetki alanını belirleyen kuruluş sözleşmesini imzaladı.

Sözleşmeye göre Trump kurulun başkanlığını üstleniyor. Kurul, yalnızca Gazze’nin yeniden inşasını koordine etmekle kalmayacak; çatışmalardan etkilenen ya da risk altındaki bölgelerde barış inşası çalışmalarında da rol alabilecek. Bu geniş yetki alanı, bazı analistler tarafından Birleşmiş Milletler’in rolüne müdahale edebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Hâlihazırda 27 ülke kurucu üye olarak yer alıyor: Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Kamboçya, Mısır, El Salvador, Macaristan, Endonezya, İsrail, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Moğolistan, Fas, Pakistan, Paraguay, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve Vietnam.

Ancak bazı büyük Batılı ülkeler, kurulun sözleşmesi ve yönetişim yapısına ilişkin endişeleri gerekçe göstererek girişime katılmadı.