  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan başkent Washington'da idam cezasının uygulanması için onay
Takip Et

Trump'tan başkent Washington'da idam cezasının uygulanması için onay

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'da federal idam cezasının uygulanması için başkanlık kararnamesine imza attı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan başkent Washington'da idam cezasının uygulanması için onay
Takip Et

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın, başkentte idam cezası yasalarının tam olarak uygulanması amacıyla başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

Federal savcıların bölgedeki tüm uygun davalarda idam cezası talep edebileceği vurgulanarak, başsavcı ve Washington bölge savcısına başkentte işlenen ve idam cezasını gerektiren suçlarda federal yargı yetkisini mümkün olan en kapsamlı şekilde kullanmaları talimatının verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, DC'nin (Washington) en kötü suçlularına karşı idam cezası yasasını uygulayarak ulusumuzun başkentini ziyaret eden ve orada ikamet eden tüm Amerikalılar için koruma ve şiddet suçlularının yasalar çerçevesinde en sert sonuçlarla karşılaşmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizmektedir" ifadesi kullanıldı.

Washington'ın ülkenin en tehlikeli şehirleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şehrin suç oranının New York'tan yaklaşık 6 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

Dünya
Türkiye geri adım attı! AB'de döner tartışması bitti
Türkiye geri adım attı! AB'de döner tartışması bitti
236 bin sahte Labubu oyuncağı ele geçirildi: Zehirli kimyasal uyarısı yapıldı, kampanya başlatıldı
236 bin sahte Labubu oyuncağı ele geçirildi: Zehirli kimyasal uyarısı yapıldı
İsrail, Gazze’ye son 24 saatte 140’ın üzerinde hava saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze’ye son 24 saatte 140’ın üzerinde hava saldırısı düzenledi
UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldü
UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldü
İsrail’in Yemen saldırısı 9 can aldı
İsrail’in Yemen saldırısı 9 can aldı
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak