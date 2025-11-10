Trump'tan BBC'ye suçlama: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin üst düzey yöneticilerinin 2021'deki Kongre baskınına ilişin konuşmasını değiştirdikleri ve yakalandıkları için kovulduklarını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından, BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

"BBC'deki en üst düzey kişiler dahil olmak üzere patron Tim Davie istifa etti/kovuldu çünkü benim çok iyi (mükemmel!) 6 Ocak konuşmamı değiştirirken yakalandılar." ifadelerini kullanan Trump, BBC'nin konuşma üzerinde oynama yapmasını haberleştiren The Telegraph gazetesine teşekkür etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt​​​​​​​ de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda BBC'nin "Trump karşıtı sahte haber yaptığı için battığını" ileri sürdü.

BBC belgeselinde Trump'ın konuşmaları montajlandı

BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness, geçen yıl yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump belgeselinde 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından dün istifa etmişti.

The Telegraph'ın 3 Kasım'daki haberine göre BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajını verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto etme ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

