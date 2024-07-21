Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump: Kamala Harris'i yenmek daha kolay olacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurumasının ardından, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve eski başkan Donald Trump da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde uğradığı suikast girişiminde kulağından yaralanan Trump, CNN'e yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yenmenin 'daha kolay olacağını' dile getirdi.

"Biden hiç başkan olmamalıydı"

Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.

Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı." ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu.

"Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.

Biden: Partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Biden, Başkan Yardımcısı Harris'i aday olarak gösterdi

ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.