Trump’tan bir isim değişikliği önerisi daha: New Mexico'nun adı New America olsun

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ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının ‘New America’ olarak değiştirilmesini önerdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok kişinin New Mexico’nun adının ‘Yeni Amerika’ olarak değiştirilmesini önerdiğini belirterek, bu fikri çok beğendiğini söyledi.

Beyaz Saray da eyaletin adındaki ‘Mexico’ kısmının üzerinin çizildiği ve yerine ‘Amerika’ yazıldığı bir görseli yeniden paylaştı.

Trump son olarak da Kanada ile yaşanan krizin ardından Ontorio Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameye imza atmış, Google ve Apple gibi şirketler de haritalarında söz konusu değişikliğe yer vermişti.