Trump'tan CAATSA açıklaması: Türkiye'yi seviyorum, engel yok

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımların kaldırılmasına ve süreçteki gecikmeye dair yönelttiği soru üzerine Trump, Türkiye ile ilişkilere değer verdiğini belirterek "Türkiye'yi seviyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan diyaloğuna da değinen Trump, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve onunla her zaman görüşeceğim. CAATSA'da engel yok." dedi.

CAATSA yaptırımları nedir?

CAATSA kapsamında Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2021'de devreye girdi.

Karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nı (SSB) yaptırım listesine aldı.

Bu yaptırımlar, Türkiye’nin savunma sanayi projelerinde özellikle ABD menşeli parça ve teknolojiye erişimi zorlaştırıyor. Türkiye’nin yeniden F-35 yeni nesil savaş uçağı programına dönüşü de CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına bağlı görünüyor.