Trump'tan canlı yayında idama onay: Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün!

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ABD yönetiminin, 1936'dan bu yana ilk kez halka açık bir idam gerçekleştirmeye hazırlandığı iddiası ülkede tartışmalara yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, 2009'da Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldüren ve 32 kişiyi yaralayan Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek infaz edilmesine destek verdiğini açıkladı.

Trump: Nasıl öleceği umurumda değil

Trump, konuyla ilgili açıklamayı seçim etkinlikleri için New York'a gitmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptı.

İdam cezasına çarptırılan Hasan'ın cezayı hak ettiğini savunan Trump, infaz yöntemine ilişkin değerlendirmesinde, “Adam delinin teki. Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün.” ifadelerini kullandı.

Nidal Hasan

Bir gazetecinin, Nidal Hasan'ın canlı yayınlanacak infazını şahsen onaylayıp onaylamadığını sorması üzerine Trump, “Elbette onayladım” yanıtını verdi.

Hegseth: Halkın izlemesini sağlayacağız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesinin kamuoyuna açık olacağını açıklamıştı.

Hegseth, insanların infazı izleyebilmesine olanak tanıyacaklarını belirterek, “Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Açıklamalar, idam cezasının uygulanma biçimi ve infazların kamuoyuna açık gerçekleştirilmesi konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Fort Hood saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti

Eski bir ordu psikiyatristi olan Nidal Hasan, Kasım 2009'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Hood Üssü'nde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişinin ölümüne, 32 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırının ardından askeri jüri tarafından yargılanan Hasan, ölüm cezasına çarptırılmıştı. Metinde yer alan bilgilere göre Hasan'ın infazının 3 Aralık'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ABD'de son halka açık infaz 1936'da yapılmıştı

ABD'de son halka açık idam, 1936 yılında Kentucky eyaletinde gerçekleştirilmişti. Beyaz bir kadına tecavüz suçundan hüküm giyen siyahi Rainey Bethea, asılarak idam edilmişti.

Nidal Hasan'ın infazının halka açık gerçekleştirilmesi yönündeki açıklamalar, hayata geçirilmesi halinde yaklaşık 90 yıl sonra ABD'de bu konudaki ilk örnek olacağı iddiasını gündeme taşıdı.