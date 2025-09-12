Trump'tan Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili yeni açıklama: Soruşturmada  'büyük ilerleme' kaydedildi

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, New York'ta izleyeceği Yankees beyzbol takımının maçına gitmek için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kirk'in Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen şüphelinin yakalanmamış olmasından endişe duyup duymadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Trump, "Büyük ilerleme kaydettiklerini duyuyorum ve neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, soruşturmayla ilgili bilgi aldığını belirterek, saldırganın motivasyonu hakkında "bir ipucu" olduğunu kaydetti.

Kirk'ün katilini "hayvan" olarak nitelendiren Trump, "Charlie Kirk harika bir insandı, harika bir adamdı, her yönüyle harikaydı, özellikle gençlerle. Bu adamın yaptığı şey utanç verici. Umarım onu yakalarız ve onunla çok uygun bir şekilde ilgileniriz" değerlendirmesinde bulundu.

Charlie Kirk'in öldürülmesi

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.