Trump'tan çiftçilere 12 milyar dolarlık bir ekonomik destek paketi

ABD Başkanı Donald Trump, Tarım Bakanı Brooke Rollins, Hazine Bakanı Scott Bessent, bazı Kongre üyeleri ile sektör temsilcilerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında çiftçilere yönelik destek paketini açıkladı.

Amerikalı çiftçileri korumak ve Amerikalı tüketiciler için fiyatları düşürmek için harekete geçtiklerini belirten Trump, ABD'nin tarifelerden elde ettiği yüz milyarlarca doların küçük bir kısmını çiftçilere ekonomik destek olarak sağlayacaklarını söyledi.

Trump, "Bu parayı, Amerikan çiftçilerine 12 milyar dolarlık ekonomik destek sağlamak için kullanacağız." dedi.

Bu desteğin çiftçilerin bu yılki hasadı pazara sunarken ve gelecek yılın ürünlerini planlarken ihtiyaç duydukları kesinliği sağlayacağını belirten Trump, ayrıca Amerikalı aileler için gıda fiyatlarını düşürme çabalarını sürdürmelerine de yardımcı olacağını aktardı.

Trump, ilk başkanlık döneminde tarım ticaretinde ülkenin fazlası olduğunu, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde bunun açığa dönüştüğünü ileri sürdü.

Çin'in ABD'den muazzam miktarda soya fasulyesi aldığına işaret eden Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kısa süre önce yaptıkları görüşmede bu konuda söz verdiğinden daha fazlasını yapacağını düşündüğünü ifade etti.

Trump, çiftçilerin daha fazla desteğe ihtiyaç duymaları halinde tarife gelirlerinden tekrar yararlanılıp yararlanılmayacağına dair bir soru üzerine "çiftçileri çok güçlü hale getireceklerini" ve bunun çiftçiler için "altın bir çağ" olacağını dile getirdi.

Yerli gübre üretimini desteklemek ve gübreyi daha uygun fiyatlı hale getirmek için neler yaptıkları da sorulan Trump, gübrenin çoğunun Kanada'dan geldiğini ve gerekirse ağır tarifeler uygulayacaklarını ifade etti.

Öte yandan Tarım Bakanı Rollins de eski ABD Başkanı Biden döneminde uygulanan politikalardan yeni döneme geçiş sürecinde sağlanacak bu desteği "köprü ödemeleri" olarak tanımladı.



Söz konusu desteğin 28 Şubat 2026 tarihine kadar aktarılacağın belirten Rollins, gelecek birkaç hafta içinde başvuruda bulunabilen çiftçilerin meblağın ne olduğunu öğreneceğini ifade etti.

Rollins, çiftçilere sağlanacak desteğin 11 milyar dolara kadar olan kısmının sıra bitkisi yetiştirenlere ödeneceğini, kalan 1 milyar dolarlık kısmının ise piyasa koşulları değerlendirilirken tutulacağını aktardı.

Hazine Bakanı Bessent ise çiftçilere yönelik destek paketinin kritik bir dönemde açıklandığını, doğrudan ödemelerin üreticilere bu yılki hasadı pazarlayabilmeleri ve gelecek sezonu planlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları nefes alma alanını sağlayacağını ifade etti.