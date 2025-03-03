Trump'tan çiftçilere çağrı: Hazırlanın!
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı çiftçileri ülke içinde satılmak üzere daha fazla tarım ürünü üretmeye hazırlanmaya çağırdı.
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Amerikalı çiftçilere yönelik paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Trump, "ABD'nin büyük çiftçilerine: ABD içinde satılacak çok sayıda tarım ürününü üretmeye hazırlanın. 2 Nisan'da dışarıdan gelen ürünlere tarifeler uygulanacak. İyi eğlenceler." ifadelerini kullandı.
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