Trump'tan CNN Türk muhabirine: İyi birine benziyordun ama CNN sahte habercidir

ABD Başkanı Trump, kendisine soru soran CNN Türk'e "İyi birine benziyordun ama CNN biliyorsun yalan habercidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi. 

Erdoğan'ın Trump kapıda karşılaladı. İki lider tokalaşarak gazetecilere poz verdi, ardından içeriye girdi.

İki lider görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

CNN Türk muhabirinin sorusu üzerine Trump "CNN Türk mü? İyi birine benziyordun ama CNN biliyorsun sahte habercidir." dedi.

 

