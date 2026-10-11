Trump'tan destekçilerine şaşırtan sözler: En aptalca şeyleri söylesem bile alkışlıyorsunuz

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerine hitap ettiği sırada yaptığı açıklamalarla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. Kendi tabanının kendisine yönelik yaklaşımını ve konuşmalarına verilen reaksiyonları dile getiren Trump, sarf ettiği sözlerle şaşkınlık yarattı.

Kürsüdeki konuşmalarında mantıksız ifadeler kullansa dahi kitlesinin alkış tuttuğunu belirten Trump, destekçilerine yönelik açık bir değerlendirmede bulundu.

Kalabalığa seslenen ABD Başkanı yaptığı değerlendirmede doğrudan şu ifadeleri kullandı:

"En aptalca şeyleri söylesem bile alkışlıyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Ama biz aptalca şeyler söylemiyoruz, mantıklı şeyler söylüyoruz"

Trump'ın kendi seçmen kitlesinin tavrına işaret eden bu sözleri, kısa sürede kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı buldu.