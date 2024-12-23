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Trump'tan dikkat çeken bir aday daha: Savunma Bakanı Yardımcısı adayı milyarder isim oldu

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, yeni hükümetinde Savunma Bakan Yardımcılığına milyarder yatırımcı Stephen Feinberg'i aday göstereceğini duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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Trump'tan dikkat çeken bir aday daha: Savunma Bakanı Yardımcısı adayı milyarder isim oldu
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve resmen başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump, yeni hükümetinde önemli pozisyonlar için belirlediği milyarderleri tek tek açıklıyor.

Trump dün ise Savunma Bakan Yardımcılığına milyarder yatırımcı Stephen Feinberg'i aday göstereceğini duyurdu. Trump'ın 2017-2021 döneminde istihbarat danışma kurulunda görev yapan Feinberg, savunma alanında yatırım yapan özel sermaye şirketi Cerberus Capital Management LP'nin eş CEO'su olarak görev alıyor.

Trump, Savunma Bakanlığı'na eski bir asker olan ve Fox News kanalında sunuculuk yapan Pete Hegseth'i aday göstermişti. Hegseth'in 2017 yılında cinsel saldırıyla ilgili bir polis soruşturmasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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