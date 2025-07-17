  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması: Bazı iyi haberlerimiz var
Takip Et

Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması: Bazı iyi haberlerimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesi öncesinde, "Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması: Bazı iyi haberlerimiz var
Takip Et

Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da sürerken Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde konuştu.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür ettiği sırada, "Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var ve üzerinde çalıştığımız çok üst düzey birkaç konuda da iyi haberlerimiz var." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin detay vermeyen Trump, imza töreninin ardından Al Sani ile Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme yaptı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İran: İsrail barış ve güvenliği eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit ediyorİran: İsrail barış ve güvenliği eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit ediyorDünya
Orta Doğu'da yeni gerilim hattı: İsrail-Şam gerilimi Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?Orta Doğu'da yeni gerilim hattı: İsrail-Şam gerilimi Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?Ekonomi

 

Dünya
Epstein davasına bakan federal savcı görevden alındı
Epstein davasına bakan federal savcı görevden alındı
Suriye Devlet Başkanı Şara: İsrail’in saldırılarını alt edebilecek güçteyiz
Suriye Devlet Başkanı Şara: İsrail’in saldırılarını alt edebilecek güçteyiz
Dünyanın en büyük gök taşı New York'ta açık artırmayla rekor fiyata satıldı
Dünyanın en büyük gök taşı New York'ta açık artırmayla rekor fiyata satıldı
İran: İsrail barış ve güvenliği eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit ediyor
İran: İsrail barış ve güvenliği eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit ediyor
Arap ülkelerinden, İsrail'in Suriye’ye yönelik düzenlediği saldırılara kınama!
Arap ülkelerinden, İsrail'in Suriye’ye yönelik düzenlediği saldırılara kınama!
Trump, California'daki hızlı tren projesine ayrılan milyarlarca dolarlık fonun kesildiğini duyurdu
Trump, California'daki hızlı tren projesine ayrılan milyarlarca dolarlık fonun kesildiğini duyurdu