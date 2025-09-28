  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan dikkat çeken "Kovuldun" paylaşımı: Powell görevden mi alındı?
Takip Et

Trump'tan dikkat çeken "Kovuldun" paylaşımı: Powell görevden mi alındı?

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Fed Başkanı Powell'a yönelik karikatürlü bir paylaşım yaptı. Çizimde, Trump'ın Powell'a 'You're Fired' (Kovuldun) dediği görülüyor. Paylaşım, Powell'ın görevden alınıp alınmadığına dair soruları beraberinde getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan dikkat çeken "Kovuldun" paylaşımı: Powell görevden mi alındı?
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden almasını temsil eden bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştı.

Karikatürde "You're Fired" (Kovuldun) ifadesi yer aldı.

Trump'tan dikkat çeken "Kovuldun" paylaşımı: Powell görevden mi alındı? - Resim : 1

Trump, merkez bankası ve Powell’ı faizleri düşürmedikleri gerekçesiyle sık sık eleştiriyor.

Fed ise geçtiğimiz hafta işgücü piyasasına yönelik artan aşağı yönlü riskleri gerekçe göstererek yaklaşık dokuz ay aradan sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

Ancak 25 baz puanlık bu indirim, Trump’ın talep ettiği kapsamlı para politikası gevşemesinin çok altında kaldı. Fed Başkanı Powell, indirimi “risk yönetimi” adımı olarak nitelendirdi.

En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Senetlere karekod uygulaması ile sahteciliğin önüne geçilecekSenetlere karekod uygulaması ile sahteciliğin önüne geçilecekEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den hava raporu: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkisini gösterecek! İşte tahminlerMeteoroloji'den hava raporu: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkisini gösterecek! İşte tahminlerGündem

 

Dünya
Moldova'da halk sandık başında
Moldova'da halk sandık başında
Norveç, Hollanda ve Litvanya hava sahasında İHA’lar tespit edildi
Norveç, Hollanda ve Litvanya hava sahasında İHA’lar tespit edildi
İsrail basını ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifini paylaştı
İsrail basını ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifini paylaştı
Hindistan'da parti mitinginde izdiham: 38 ölü
Hindistan'da parti mitinginde izdiham: 38 ölü
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi
 Lavrov: Önlem alınmazsa Filistin topraklarında tanınacak hiçbir şey kalmayacak
 Lavrov: Önlem alınmazsa Filistin topraklarında tanınacak hiçbir şey kalmayacak