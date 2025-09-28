Trump'tan dikkat çeken "Kovuldun" paylaşımı: Powell görevden mi alındı?

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden almasını temsil eden bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştı.

Karikatürde "You're Fired" (Kovuldun) ifadesi yer aldı.

Trump, merkez bankası ve Powell’ı faizleri düşürmedikleri gerekçesiyle sık sık eleştiriyor.

Fed ise geçtiğimiz hafta işgücü piyasasına yönelik artan aşağı yönlü riskleri gerekçe göstererek yaklaşık dokuz ay aradan sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

Ancak 25 baz puanlık bu indirim, Trump’ın talep ettiği kapsamlı para politikası gevşemesinin çok altında kaldı. Fed Başkanı Powell, indirimi “risk yönetimi” adımı olarak nitelendirdi.