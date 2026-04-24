Trump'tan dikkat çeken mesaj: Nükleer silah kullanılacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte İran’la ilgili açıklamalarda bulundu.

İran’da fiili anlamda rejim değişikliği yaşandığı yönündeki iddiasını yineleyen Trump, "İran'da liderin kim olduğunu bilmiyoruz. Rejim değişikliği yaşandı. Liderleri öldü. Sonra ikinci grup geldi, onların da hepsi gitti ve şimdi üçüncü grup var. Onlar da aynı şekilde gidici olmaktan dolayı biraz endişeliler" dedi.

Trump, "İran’a karşı nükleer silah kullanır mısınız?" sorusu üzerine sinirlenerek bunu "aptalca bir soru" olarak niteledi. İran’a karşı nükleer silah kullanmalarını gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayan Trump, "Onları geleneksel yöntemlerle tamamen yok etmişken neden nükleer silah kullanayım ki? Hayır, kullanmazdım. Hiç kimsenin nükleer silahları kullanmasına asla izin verilmemeli" diye konuştu.