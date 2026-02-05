Trump’tan dikkat çeken sözler: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Son dönemde İran'a yönelik sert mesajlarıyla gündemde olan ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir dua programında yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İran ile yaşanan gerilime değinen Trump, "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik" sözleriyle askeri güce vurgu yaptı. Açıklama, Washington'un Tahran'a yönelik caydırıcılık mesajı olarak yorumlandı."

"Cennete gitmem gerek"

Konuşmasının dini boyutunda ise Trump, "ABD'ye inancı ben getirdim" ifadesini kullandı. Ülkesinde dini değerlerin kendi döneminde yeniden güç kazandığını savunan Trump, bu çıkışıyla dikkat çekti. Trump'ın "Cennete gitmem gerek" sözleri ise salonda şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

"Avrupa kendisini yok ediyor. Tanınmaz halde"

Enerji politikalarına da değinen Trump, "Dünyadaki petrolün yüzde 68'i bizde" iddiasını ortaya attı. Avrupa'yı da eleştiren Trump, "Avrupa kendisini yok ediyor. Tanınmaz halde" ifadelerini kullandı.