Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran ile ilişkiler çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın başkenti Doha’da İran ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada “Çok iyi görüşmeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Iran ile ABD heyetleri arasında başlayan teknik düzeydeki dolaylı görüşmelerin, Katar ve Pakistanlı arabulucuların eşliğinde sürdürüldüğü belirtildi.

İran’la görüşmeler olumlu ilerliyor

Yeni müzakere turunun başlamasının ardından kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik temaslara ilişkin oldukça iyimser mesajlar verdi.

Sürece ilişkin olumlu tavrıyla dikkat çeken Trump, "Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. İran'la çok iyi anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Topyekün bir savaşa dönülüp dönülmeyeceği yönündeki kritik soruya ise ABD Başkanı, "En önemli konu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması." şeklinde net bir yanıt verdi.

İran’dan Trump’a yanıt: Doğrudan müzakere gündemde yok

Trump'ın ılımlı mesajlarına karşın Tahran cephesi, diplomatik mesafeyi korumaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Doha'daki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin başkanlık edeceğini doğruladı.

Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir düzeyde "doğrudan" müzakere planlarının bulunmadığını vurgulayarak, Trump'ın daha önce dile getirdiği doğrudan görüşme iddialarına kapıyı bir kez daha kapatmış oldu.