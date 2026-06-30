Trump'tan Doha'daki İran görüşmelerine ilişkin açıklama: Belki önemli olacak, belki olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinliğin imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve İran heyetleri arasında yapılması beklenen mutabakat zaptı görüşmelerine değinen Trump, “Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz. Aslında durum çok basit. Mesele İran'ın nükleerden arındırılması. Onların nükleer bir silaha sahip olmasını istemiyoruz ve nükleer bir silaha sahip olamayacaklar” ifadelerini kullandı.