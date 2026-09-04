Trump’tan eğitim dünyasını sarsacak adım: 18 bin okulun vergi muafiyeti tehlikede!

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ABD Hazine Bakanlığı, Trump yönetiminin ırk temelli eğitim programlarına yönelik yeni bir hukuki ve idari düzenleme hazırlığında olduğunu duyurdu. ABD basınında yer alan değerlendirmelere göre, yürürlüğe girecek taslak düzenleme yalnızca yükseköğretim kurumlarını değil, ülke çapındaki çok sayıda özel eğitim kurumunu kapsayacak. Yapılan hesaplamalara göre bu kritik adım, ABD genelinde yaklaşık 18 bin eğitim kurumunu ve bu kurumlara finansal destek sağlayan bağışçıların kararlarını derinden etkileyebilir.

Burs ve program sunan okullara vergi engeli

Yeni kurallar çerçevesinde, siyahi, Hispanik ve diğer azınlık gruplarından öğrencilere özel burs, eğitim yardımı veya benzeri pozitif ayrımcılık sağlayan kurumların ABD Gelir İdaresi (IRS) nezdindeki vergi muafiyeti statüleri engellenebilecek. Mayıs 2027’de yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeyle birlikte IRS; öğrenci kabulü, burs dağıtımı veya eğitim programlarında "ırk ayrımcılığı" oluşturduğu öne sürülen uygulamalara yer veren kurumların vergi muafiyeti başvurularını doğrudan reddetme yetkisine sahip olacak.

'Ayrımcılığa yol açıyor' savunması

Trump yönetimi, azınlık gruplarına tanınan özel hak ve imkanların, beyaz ve Asya kökenli Amerikalı öğrencilere karşı fırsat eşitsizliği ve ayrımcılık yarattığını savunuyor. Yönetim, bu programların eğitimde adil rekabet ilkesini zedelediğini öne sürüyor.

Bağışlar ve üniversite statüleri tehlikede

Hazırlanan yeni düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, üniversitelere ve özel okullara yapılan bağışların vergiden düşülmesi imkanı da ortadan kalkabilecek. Bu durumun bağış akışını ciddi oranda düşürmesi bekleniyor.

Öte yandan Donald Trump, 2025 yılında da Harvard Üniversitesi'nin vergi muafiyeti statüsünün kaldırılmasını talep etmişti. Ancak yönetimin o dönemdeki bu hamlesi, IRS'nin siyasi gerekçelerle denetim yapmasını yasaklayan federal düzenlemelere takılmış ve kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı. Yeni tasarıyla birlikte bu yasal engellerin aşılması hedefleniyor.