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Trump'tan Elon Musk'a yeni talimatlar

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’tan Eğitim ve Savunma Bakanlıklarındaki israfı araştırmasını isteyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Trump'tan Elon Musk'a yeni talimatlar
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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'in sunucusu Bret Baier ile yaptığı özel Super Bowl öncesi röportajda, ünlü milyarder girişimcinin bürokrasiyi azaltma sözünü yerine getirmede güvenilir bir müttefik olduğunu söyledi.

Trump "O bundan bir kazanç sağlamıyor. Hatta bunu yapmaya nasıl zaman ayırabildiğini merak ediyorum" dedi.

"Çok yakında ona söyleyeceğim"

Trump "Çok yakında ona söyleyeceğim… Gidip Eğitim Bakanlığı'nı kontrol etsin. Aynı şeyi orada da bulacak. Sonra orduya geçeceğim. Hadi orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve suistimal tespit edeceğiz ve halk beni bunun için seçti." açıklamasında bulundu.

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