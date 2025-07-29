Trump’tan Epstein açıklaması: Adasına davet edildim ama hiç gitmedim

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, uzun süredir gündemde olan Jeffrey Epstein ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Trump, Epstein’ın Karayipler’deki Little St. James ve Great St. James adalarına hiç gitmediğini söyledi. ABD Başkanı, “Daveti geri çevirdim” ifadelerini kullandı.

"Bill Clinton oraya tam 28 kez gitti"

Trump, konuşmasında aynı zamanda selefi eski Başkan Bill Clinton’ı hedef alarak, Clinton’ın söz konusu adaları birçok kez ziyaret ettiğini iddia etti.

“Bill Clinton oraya, söylentilere göre, tam 28 kez gitti. Ben ise hiç gitmedim" diyen Trump, Harvard eski Başkanı Larry Summers’ın ve Palm Beach çevresinden başka pek çok tanınmış ismin Epstein’ın davetini kabul ettiğini öne sürdü.

Eski Başkan Clinton ise bu suçlamayı uzun süredir reddediyor.

Sözcüleri, Clinton’ın Epstein’la en son 20 yıl önce temas kurduğunu, adayı hiç ziyaret etmediğini ve Epstein’ın suçlarından habersiz olduğunu yineliyor.

2002’de Epstein’a ait özel uçakla Afrika’ya gittiği bilinen Clinton, hiçbir zaman suçlamalarla bağlantılı gösterilmedi.

"Çalışanlarımı işe aldığı için men ettim"

Trump ayrıca, Beyaz Saray’ın önceki açıklamalarını çelişkili bularak Epstein’ı Mar-a-Lago’dan men etme gerekçesini “çirkinlik”ten ziyade, Trump’ın personelini işe alması ve bazı çalışanlarını “çaldığı” için olduğunu savundu.

“Uygunsuz davranışlar yaptı, elemanlarımdan bazılarını işe aldı; ‘Bir daha yapma’ dedim ve kulüpten ‘persona non grata’ ilan edip çıkardım” dedi.

Virginia Giuffre gibi kurbanlar aracılığıyla ortaya çıkan cinsel insan kaçakçılığı iddiaları, Trump’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Giuffre, Epstein’ın ağına Mar-a-Lago’da spa görevlisi iken çekildiğini ileri sürmüştü.

2004’te de Palm Beach’te satılık bir sahil konutuna birlikte talip olarak rekabete giren Trump ve Epstein’ın ilişkisinin, sonrasında tamamen koptuğu belirtiliyor.