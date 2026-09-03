Trump’tan eyaletlere yeni göçmen baskısı: Bildirmeyene yardım yok

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ABD Adalet Bakanlığı, ülkede yasal statüsü bulunmayan göçmenlerin federal makamlara bildirilmesi konusunda eyaletler üzerindeki baskıyı artırdı. Bakanlık, yükümlülüklere uymayan eyaletlerin milyarlarca dolarlık federal sosyal yardım fonunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Bildirim yükümlülüğü genişletiliyor

Adalet Bakanlığı'nın Hukuk Müşavirliği Ofisi tarafından yayımlanan yeni hukuki görüşe göre, belirli federal sosyal yardım programlarından yararlanan eyaletlerin, yasal statüsü olmayan göçmenleri İç Güvenlik Bakanlığı'na bildirmesi gerekiyor. Önceki uygulamada bu sorumluluk, söz konusu federal programları yöneten eyalet kurumlarıyla sınırlıydı. Yeni yorumla birlikte yükümlülüğün eyalet yönetimindeki diğer kurumları da kapsaması öngörülüyor.

Uymayan eyaletlere fon uyarısı

Adalet Bakanlığı, kurallara uyulmamasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve programlara yönelik federal finansmanın kaybedilebileceğini belirtti. Söz konusu federal kaynaklar arasında Yoksul Ailelere Geçici Yardım Programı (TANF) kapsamında yıllık 16,5 milyar doların üzerindeki hibeler ile Ek Güvenlik Geliri (SSI) kapsamında 60 milyar doların üzerindeki federal ödemeler bulunuyor. Yasal statüsü olmayan göçmenler bu iki programdan yararlanamıyor.

Üniversiteler ve motorlu taşıt kurumları da kapsama girebilir

Yeni yorum, bildirim sorumluluğunu yalnızca sosyal yardım programlarını yürüten birimlerle sınırlamıyor. Üniversiteler ve motorlu taşıt kurumları gibi eyalet yönetimine bağlı ve ülkedeki göçmenlerin statüsü hakkında bilgi sahibi olabilecek diğer kurumlar da kapsam içine girebiliyor.

1998 tarihli yorum değiştirildi

Adalet Bakanlığı'nın yeni değerlendirmesi, 1996 tarihli sosyal yardım reform yasasına ilişkin 1998 yılında yapılan hukuki yorumun kapsamını değiştiriyor. Yeni görüşte, önceki yorumun yasadaki “eyalet” ifadesini dar biçimde ele aldığı savunuluyor. Adalet Bakanlığı, yeni yaklaşımın yasanın metnine daha uygun olduğunu belirtiyor.

Eyaletler hukuki mücadele başlatabilir

Yeni uygulamanın, özellikle Demokratların yönettiği eyaletlerden hukuki itirazlarla karşılaşması bekleniyor. Bu eyaletler daha önce de federal makamların sosyal yardım alan kişilerin kişisel bilgilerine erişimine ilişkin girişimlere karşı dava açmıştı. Federal mahkemeler de Trump yönetiminin göçmenlere ilişkin bilgi paylaşımını genişletmeye yönelik bazı girişimlerini sınırlandırmıştı.